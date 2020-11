Manovra: D'Incà, 'se necessario nuovo scostamento governo pronto'**

10 novembre 2020 a

Roma, 10 nov. (Adnkronos) - "In queste ore procede il confronto tra il Mef e le forze di maggioranza che porterà la legge di bilancio in Parlamento entro la settimana. Tutte le misure che stiamo valutando avranno un forte impatto economico e per questo stanno richiedendo un approfondimento più lungo". Lo scrive su Facebook il ministro ai Rapporti col Parlamento, Federico D'Incà.

"È una situazione straordinaria - prosegue - all'interno della quale abbiamo anche messo a punto due decreti, il ‘Ristori' e il ‘Ristori bis' per sostenere le aziende che hanno subito ripercussioni a causa delle misure di contenimento del Covid-19, stanziando oltre 8 miliardi di euro. Come già spiegato dal Ministero per l'Economia, se fosse necessario un nuovo scostamento di bilancio il Governo sarà pronto, perché in questo momento la priorità è non lasciare indietro nessuno", assicura il ministro.