Smog: assessore Lombardia, 'Corte Giustizia non sorprende, Regione da sempre impegnata'

Milano, 10 nov. (Adnkronos) - "La sentenza della Corte di Giustizia sul superamento dei limiti di Pm10 non è certamente una sorpresa. La notizia è spiacevole, ma sapevamo da tempo che la Commissione europea aveva sollevato il fatto alla Corte di Giustizia, come ha recentemente fatto anche per il Pm2.5 e come ha fatto da tempo per gli ossidi di azoto". Lo afferma l'assessore all'Ambiente e clima della Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, commentando la sentenza della Corte di Giustizia europea.

"Ricordo che Regione Lombardia ha cominciato a lavorare su questi temi a partire dagli anni '80 -spiega Cattaneo- ed è stata la prima regione ad approvare un Piano per la Qualità dell'Aria nel 1998, aggiornato nel 2007 e la prima ad approvare nel 2013 un Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria e aggiornato nel 2018".

Il governo, sottolinea Cattaneo, "sul fronte della tutela della qualità dell'aria non ha certamente brillato e le Regioni, in particolare quelle del Bacino Padano che collaborano tra loro dal 2005 e che nel 2017 hanno rinnovato un accordo di politiche comuni continuano a denunciare una difficoltà di colloquio e di confronto su queste politiche. E abbiamo sollecitato un incontro con il ministro, che attendiamo da tempo ancora pochi giorni fa".