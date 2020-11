Influenza: Fontana, 'in Lombardia vaccini per tutte categorie obbligatorie e fragili'

10 novembre 2020 a

a

a

Milano, 10 nov. (Adnkronos) - L'approvvigionamento dei vaccini anti-influenzali "è un problema che riguarda tutto Paese, perché in presenza di questa pandemia tutti i Paesi sono corsi per accaparrarseli. Regione Lombardia distribuirà i vaccini per tutte le categorie per le quali esiste un obbligo di legge e per tutte le categorie fragili". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ospite di 'Fuori dal coro' su Rete4. E tutte le categorie più a rischio “certamente” verranno coperte in tempi utili, ha aggiunto.