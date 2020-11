Tavolette grafiche più accessibili - Huion Kamvas Series presenta i display da 11,6 e 15,6 pollici

11 novembre 2020 a

SHENZHEN, Cina, 11 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Huion ha lanciato due nuove tavolette grafiche della serie Kamvas per consentire a un maggior numero di appassionati di disegno digitale di esprimersi e condividere le proprie idee creative. Kamvas 12 e Kamvas 16(2021), lanciate di recente, sono le controparti rispettivamente di Kamvas Pro 12 e Kamvas Pro 16; si tratta di tavolette grafiche adatte per principianti e studenti di disegno digitale.

Le tavolette grafiche della serie Kamvas, sviluppate da Huion, offrono una gamma più ampia di opzioni di colore e un design più intuitivo del prodotto; il motivo principale per cui hanno ottenuto così tanta attenzione sono le loro prestazioni a un prezzo accessibile. Insieme ai nuovi Kamvas 12 e Kamvas 16(2021), Kamvas 13, Kamvas 22 e Kamvas 22 Plus sono tutti prodotti della serie Kamvas che sono stati immessi sul mercato guadagnandosi l'apprezzamento degli artisti digitali di tutto il mondo.

Sia Kamvas 12 che Kamvas 16(2021) sono disponibili in più colori. Oltre al colore cosmo black, Kamvas 12 è disponibile anche in starfish orange, mentre Kamvas 16(2021) è disponibile in twilight blue, grazie alla plastica ABS applicata all'involucro posteriore del prodotto. L'ABS è ampiamente noto come materiale ecocompatibile e resistente ai graffi. Poiché lo schermo è completamente laminato e anti-riflesso grazie a una pellicola opaca applicata sulla superficie, riflessi e parallasse sullo schermo sono ridotti al minimo, mentre l'esperienza di disegno risulta migliorata e si avvicina all'uso di una penna reale sulla carta. La penna digitale PW517, fornita con la serie Kamvas, consente 8.192 livelli di pressione, un rapporto favorevole e il riconoscimento dell'Inclinazione di ±60 gradi.

Con Kamvas 12 e Kamvas 16(2021), la serie Huion Kamvas è ora disponibile con display da 11,6 pollici e 15,6 pollici insieme ai display da 13,3 pollici e 21,5 pollici lanciati in precedenza. Saranno annunciati altri modelli e dimensioni, dato che Huion è determinata ad alimentare i sogni degli artisti digitali di tutto il mondo. Per ulteriori dettagli e domande sui prodotti della serie Huion Kamvas, visitare il sito www.huion.com o inviare un'e-mail all'indirizzo [email protected]

