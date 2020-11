Trasporti: arriva Uber Office per Milano e Roma, tariffe ridotte del 40%

11 novembre 2020 a

Milano, 11 nov. (Adnkronos) - Uber lancia il nuovo servizio Uber Office per rispondere al problema del sovraffollamento dei mezzi pubblici a Milano e a Roma. Chi ha bisogno di spostarsi per esigenze lavorative nelle due città potrà contare su una riduzione delle tariffe del 40%.

"Il servizio, disponibile dal lunedì al venerdì, è attivo in 2 fasce orarie: fra le 7 e le 10 del mattino per gli spostamenti dalla periferia verso il centro e all'interno delle zone periferiche e fra le 5 e le 8 del pomeriggio per i viaggi dal centro verso la periferia e all'interno delle zone periferiche", spiega una nota. Per richiedere una corsa con Uber Office basta entrare nell'app, inserire la propria destinazione e conoscere così in anticipo il prezzo della corsa, scegliere l'opzione Uber Office e confermare il viaggio.

“Mai come in questo momento di emergenza la parola d'ordine, per chi si occupa di trasporti, è accessibilità, sia in termini di disponibilità sia in termini di tariffe e con Uber Office vogliamo andare incontro alle necessità di tutti coloro che devono per forza spostarsi per motivi di lavoro o altre urgenze", spiega Lorenzo Pireddu, Country Manager di Uber Italia.