Nuove Br: M5S, 'solidarietà a Bonaccini e sindaci per minacce'

Roma, 11 nov. (Adnkronos) - "Esprimiamo la massima solidarietà al Sindaco della nostra città, Luca Vecchi, e ai sindaci di Bologna, Ferrara, Forlì, Rimini, Ravenna e Modena per le lettere di minacce ricevute firmate dalle Nuove Brigate Rosse. La stessa è stata anche recapitata alla sede nazionale del Partito Democratico e al Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. Nella lettera sarebbero contenute minacce e annunci di azioni non indirizzati direttamente al Sindaco, ma genericamente verso l'intera classe politica. Nelle missive vengono inoltre duramente criticate le misure restrittive di contenimento al Covid-19 contenute nei Dpcm". Lo dichiarano in una nota i parlamentari emiliano-romagnoli del Movimento 5 Stelle Maria Edera Spadoni, Davide Zanichelli, Maria Laura Mantovani, Gabriele Lanzi, Stefania Ascari, Vittorio Ferraresi, Giulia Sarti, Carlo de Girolamo, Marco Croatti, Alessandra Carbonaro e Michela Montevecchi e la consigliera regionale Silvia Piccinini.

"Sull'accaduto sta indagando la Digos di Reggio Emilia, che si è recata immediatamente in Municipio; attualmente sono in corso accertamenti sul contenuto, sulla calligrafia e sui mittenti. Ferma condanna per queste vili minacce in un momento così delicato, dove le istituzioni sono impegnate a combattere la crisi sanitaria in corso. Auspichiamo che le indagini portino ad una celere individuazione dei colpevoli", concludono i 5 Stelle.