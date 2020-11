Coronavirus: Perosino (Fi), 'meglio chiudere che dividere Italia in tre zone'

11 novembre 2020 a

a

a

Roma, 11 nov. (Adnkronos) - “Probabilmente era meglio un nuovo, breve lockdown che dividere l'Italia in tre zone, una scelta poco efficace. Andava fatto già da alcune settimane. Ho parlato con gli addetti agli ospedali e la situazione è davvero seria ed emergenziale. Siamo in una guerra, non voglio apparire un menagramo, ma qui servono leggi speciali da approvare ascoltando tutti, anche le opposizioni. Il Pil non calerà solo del 9 per cento ma forse del 15 per cento perchè questi mesi saranno terribili per l'economia e non basteranno altri scostamenti di bilancio senza un piano serio e lungimirante”. Lo ha detto il senatore di Forza Italia Marco Perosino, durante il dibattito sul dl Covid.