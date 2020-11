11 novembre 2020 a

Roma, 11 nov. (Adnkronos) - "Via libera da Bruxelles per sottoscrivere il contratto per il vaccino anti-Covid. E' un'ottima notizia perché ci permette di guardare al futuro e di programmare i prossimi passi con una certezza in più. Insieme ce la faremo". Lo scrive su Twitter il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà.