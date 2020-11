M5S: Toninelli, 'troppo ego nel Movimento, dobbiamo volare alto'

11 novembre 2020 a

a

a

Roma, 11 nov. (Adnkronos) - "Gli Stati Generali del M5S sono un esempio di partecipazione. Tutti hanno potuto dare il proprio contributo. Alla pari. Senza gerarchie. Questo ha permesso di far riesplodere quell'entusiasmo mai sopito di chi ama il progetto e i valori del M5S più del proprio ego. Ma l'ego c'è anche nella nostra famiglia. Lo si vede in chi sta auto promuovendo se stesso per il voto di oggi e domani. Ma noi dobbiamo volare alto. Siamo una rivoluzione culturale che deve avere alla base l'altruismo. Beppe e Gianroberto ci hanno insegnato questo. Hanno creato uno straordinario progetto che dava e dà speranza e hanno deciso di donarlo a tutti coloro che volevano e potevano coglierlo. Non smettiamo di sbattere le ali rischiando di scendere in basso fino a strisciare come gli altri". Lo scrive sulla sua pagina Facebook Danilo Toninelli, senatore del M5S.

"Ricordiamoci che il M5S è di tutti, e se è di tutti non devono essere i gomiti ad allargarsi ma le braccia, in un metaforico ma grandissimo abbraccio collettivo. Grazie a chi sta dando tutto se stesso, gratuitamente, in questo lavoro di rilancio del M5S. Grazie a tutti coloro che non vedevano l'ora di tornare a partecipare. Il nostro Paese ha tanto bisogno del M5S", chiosa l'ex ministro pentastellato.