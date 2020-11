Ue: M5S, 'patto stabilità strumento obsoleto, va definitivamente superato'

11 novembre 2020 a





Roma, 11 nov. (Adnkronos) - "Le notizie che arrivano da Bruxelles vanno nella giusta direzione. Il Commissario all'Economia Paolo Gentiloni ha sottolineato, infatti, che il Patto di Stabilità potrebbe essere sospeso anche nel 2022". Così in una nota i deputati del MoVimento 5 Stelle in Commissione Politiche Europee. "In questa fase così delicata per il nostro Paese, e l'Europa intera, serve lungimiranza e programmazione sui tempi lunghi. Abbiamo un tessuto economico e sociale da ricostruire e la pandemia ci ha messo di fronte a strumenti obsoleti che non tengono conto pienamente delle criticità che stiamo affrontando", aggiungono i deputati.

"Da sempre la modifica del Patto di Stabilità è una battaglia del MoVimento 5 Stelle e dobbiamo farci promotori di un superamento del meccanismo e adeguarlo alle sfide che ci attendono dopo la pandemia. I nostri obiettivi devono essere la crescita e lo sviluppo, e per metterli in pratica serve un confronto serio e al passo coi tempi su meccanismi che regolano la vita democratica europea", conclude la nota.