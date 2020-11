Dl Covid: Romano (M5S), 'ok a emendamento su proroga validità carta identità'

11 novembre 2020 a

Roma, 11 nov. (Adnkronos) - Restano valide fino 30 aprile 2021 patenti e carte di identità scadute o prossime alla scadenza. Lo prevede un emendamento del MoVimento 5 Stelle, presentato dal senatore e capogruppo del MoVimento 5 Stelle in commissione Lavoro, Iunio Valerio Romano, al decreto Covid, in discussione a palazzo Madama. "La norma - osserva il senatore - intende agevolare quei cittadini in possesso di documenti la cui validità è in scadenza o che sono scaduti nel corso di questa nuova ondata emergenziale. E' una misura di buon senso, che va incontro alle esigenze di quanti non si trovano, ad esempio, nelle condizioni di procedere al rinnovo di documenti indispensabili. Grazie a questa proroga, il nuovo termine viene rinviato da dicembre 2020 al 30 aprile 2021". "L'auspicio, ovviamente, è che per quella data l'emergenza risulti rientrata nel nostro Paese o quantomeno attutita di molto", conclude l'esponente del MoVimento 5 Stelle.