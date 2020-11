Mps: Perantoni, 'soddisfatto per ok unanime a commissione di inchiesta su morte Rossi'

11 novembre 2020 a

Roma, 11 nov. (Adnkronos) - "Sono soddisfatto per il via libera all'unanimità alla proposta di istituire la commissione monocamerale d'inchiesta sulla morte di David Rossi, capo della comunicazione della banca Monte dei Paschi di Siena trovato senza vita in strada sotto le finestre del suo ufficio. Quella morte deve essere chiarita fino in fondo non solo per rispetto alla vittima e alla sua famiglia ma anche per i possibili interessi in gioco vista l'importanza della banca senese nel sistema finanziario italiano. E' necessario capire se ci furono responsabilità non emerse dalle indagini. A gennaio si esprimerà l'Aula”. Così Mario Perantoni, presidente della commissione Giustizia di Montecitorio, dopo il via libera alla istituzione dell'organismo d'inchiesta votato congiuntamente alla commissione Finanze.