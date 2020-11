Migranti, Open Arms: "In 100 in mare, molti i bambini e un neonato"

11 novembre 2020 a

Roma, 11 nov. (Adnkronos) - "I nostri soccorritori sono in acqua tentando di recuperare circa 100 persone, tra cui bambini e un neonato. L'imbarcazione ha ceduto, è quello che accade quando si abbandonano per giorni le persone in mare". Lo scrive Open Arms su Twitter.

"Si tratta di un'operazione di salvataggio estremamente complessa. Il naufragio è avvenuto in acque internazionali, a nord di Sabrata, in Libia. Ci è stata segnalata la presenza di un gommone da un velivolo Frontex con a bordo oltre 100 persone", ha detto all'Adnkronos Veronica Alfonsi, coordinatrice italiana di Open Arms.

"Quando siamo arrivati - ha aggiunto - l'imbarcazione si è letteralmente aperta, ha ceduto la parte inferiore. In mare ci sono un centinaio di persone. Segnaliamo la presenza di molti bambini e di un neonato. I soccorsi stanno andando avanti".