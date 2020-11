SNAI – X Factor: Melancholia favoriti a 3,00ma occhio a Mydrama

11 novembre 2020 a

a

a

(Milano 11 novembre 2020) - Tra i giudici, Hell Raton conquista il pubblico e guida la lavagna SNAI per la vittoria a 1,80. Filippo Santi prossimo eliminato dal talent a 1,40.

Milano, 11 novembre 2020 - A poco più di 24 ore dal terzo live di X Factor, i Melancholia si confermano i favoriti alla vittoria del programma, quotati a 3,00 sulla lavagna SNAI. Il gruppo di Foligno della squadra di Manuel Agnelli è inseguito a 3,50 da Mydrama, l'artista che ha commosso e stupito tutti fin dalla sua prima audition, in primis il suo mentore Hell Raton che l'ha scelta senza indugi tra le Under Donna. Blind, il rapper degli Under Uomini di EmmaMarrone, vuole riscattare il suo passato turbolento con la musica e potrebbe essere la rivelazione di questa edizione. Lo conferma anche SNAI, che quota a 4,00 il trionfo, considerando che su Youtube, la clip della sua audition dove ha presentato per la prima volta davanti ai 4 giudici l'inedito Cuore Nero, sfiora le 2 milioni di views. Alle spalle, un'altra concorrente di Manuelito Hell Raton, Casadilego, la giovanissima cantante con una voce impressionante, dolce ed emozionante, la cui vittoria è data a 4,50.

Prossimo eliminato - Staccati in lavagna tutti gli altri concorrenti in gara, Filippo Santi degli Under Uomini di Emma Marrone, ultimo nella classifica del vincente a 25, è anche favorito ad essere il primo eliminato nella puntata (1,40). Rischiano anche Vergo e N.A.I.P., i due concorrenti rimasti tra gli Over di Mika, entrambi bancati a 20 per la vittoria, ma a quota molto più bassa, 3,50, per la prossima eliminazione.

I giudici - Tra i giudici, il superfavorito è Hell Raton, la cui vittoria paga 1,80, seguito da Manuel Agnelli a 2,75, Emma Marrone a 3,25, chiude la lavagna Mika a 10.

Ufficio stampa Snaitech SpA

Cell. +39.348.4963434 - e-mail: