Bergamo: sequestrate 82 stecche di sigarette di contrabbando, un denunciato

Milano, 11 nov. (Adnkronos) - I funzionari dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli (Adm) di Bergamo in servizio presso la Sezione operativa Territoriale di Orio al Serio e i militari della locale compagnia della Guardia di finanza, nell'ambito dell'attività finalizzata alla repressione del contrabbando, hanno sequestrato 82 stecche di sigarette.

I tabacchi sono stati trovati in due bagagli da stiva appartenenti a un viaggiatore di nazionalità egiziana, in arrivo dal Cairo. Il passeggero aveva inizialmente abbandonato le due valigie sul nastro bagagli, al fine di eludere i controlli. Successivamente, a seguito della richiesta da parte dello stesso di ritirare i bagagli per il tramite dell'ufficio Lost & Found, è stato immediatamente identificato e denunciato per contrabbando all'autorità giudiziaria.