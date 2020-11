Coronavirus: prorogati termini concorso per scuole Bergamo, Lodi e Cremona

11 novembre 2020 a

Milano, 11 nov. (Adnkronos) - Il Covid-19 come esperienza da raccontare. Ci sarà più tempo per partecipare al concorso letterario promosso dal Gruppo di lavoro sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza dell'Ordine degli psicologi della Lombardia (Opl) in collaborazione con il garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Lombardia Riccardo Bettiga, rivolto agli alunni delle scuole secondarie di primo grado, statali e paritarie, delle province di Bergamo, Lodi e Cremona. Il termine di scadenza per la presentazione degli elaborati, è infatti stato prorogato al 4 dicembre, mentre il talkshow e la premiazione si terranno il 16 dicembre.

L'obiettivo del concorso, è dare la possibilità agli studenti di esprimersi liberamente e riflettere, attraverso la narrazione e quindi attraverso la scrittura di un tema, un testo o qualunque forma letteraria ritengano di voler presentare, sull'esperienza vissuta nell'ambito dell'emergenza sanitaria in corso. Gli elaborati dovranno pervenire tramite e-mail al seguente indirizzo: [email protected]

I primi tre elaborati classificati riceveranno in premio un tablet e saranno presentati durante un talkshow online (il link e i riferimenti del talk saranno pubblicati sul sito www.opl.it e inviati a tutti i partecipanti). Inoltre, è allo studio la realizzazione di una ricerca qualitativa ad opera del Tavolo regionale Istruzione ed Educazione presso il garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza e la pubblicazione di un'antologia on-line degli elaborati che perverranno.