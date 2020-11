Coronavirus: Conte, 'subito altri Covid hotel a Napoli'

11 novembre 2020 a

Roma, 11 nov. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, il premier Giuseppe Conte ha chiesto al numero uno della Protezione Civile, Angelo Borrelli, di attivarsi per allestire ulteriori Covid Hotel a Napoli, che potrebbero servire per alleggerire la pressione sulle strutture ospedaliere, in forte affanno, per fronteggiare la domanda che arriva da tutti coloro che non hanno reale necessità di ricovero ospedaliero o hanno comunque difficoltà a rimanere in quarantena o isolamento fiduciario nelle proprie abitazioni.