Covid Ucraina, presidente Zelensky ricoverato in ospedale

Mosca, 12 nov. (Adnkronos) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nei giorni scorsi risultato positivo al Covid-19, è stato ricoverato in ospedale. Lo riferisce l'agenzia di stampa russa 'Sputnik'. La positività del leader ucraino era stata annunciata lo scorso 9 novembre. "Sfortunatamente, Volodymyr Zelensky è risultato positivo al test per il coronavirus. Il capo di Stato si sente bene e continuerà a portare avanti i suoi impegni da remoto, in autoisolamento", aveva dichiarato l'ufficio del presidente ucraino in una nota.