Natale 4.0: Bennati ceste natalizie per aziende, quando tecnologia e cesti di Natale si incontrano

(Milano, 12 novembre 2020) - La tecnologia, al servizio di valori aziendali etici, porta beneficio a tutti.

Milano 12 novembre 2020

La tecnologia porta innovazione, ma l'innovazione non è solo tecnologia. L'innovazione può, anzi deve, avere ricadute anche sociali, ambientali ed economiche. Da qui la necessità di parlare di aziende come la Bennati Srl, specializzata nella realistica enogastronomica, in particolare di cesti natalizi aziendali. Un'azienda non solo impegnata nel fornire prodotti e servizi di qualità ai propri clienti, ma guidata da valori che la vedono impegnata in prima linea a livello sociale e ambientale.

In che modo un'usanza così tradizionale come i cesti natalizi si coniuga con la tecnologia per raggiungere l'obiettivo di portare benessere a quante più persone possibili?

Instaurando un rapporto di fiducia con il cliente, che sa di trovare nell'azienda Bennati il partner ideale per fare bella figura e allo stesso tempo fare del bene. Da più di trent'anni infatti, il servizio caratterizzato da alta professionalità e dalle eccellenze del panorama gastronomico italiano, va di pari passo con il supporto a numerose associazioni di volontariato.

Il motto dei proprietari Gianni Bennati e della moglie Enza trasmette bene questo messaggio: “Dona… che qualcosa in cambio riceverai, sempre!”. Vale per loro, ma anche per tutti quelli che decidono di affidarsi all'azienda per spedire i propri cesti natalizi, grazie alla collaborazione con il Banco Alimentare, per esempio.

La tecnologia nella Bennati Srl, per un servizio all'avanguardia.

In che modo l'azienda investe per migliorare continuamente.

Nel 1998 la Bennati Srl è stata la prima azienda italiana del settore Ho.re.ca. ad aprire un e-commerce per la vendita di cesti natalizi. Un servizio che da allora è stato continuamente migliorato e che è servito in più occasioni anche per portare un servizio alla comunità.

Durante il lockdown della scorsa primavera per esempio, l'azienda ha supportato il servizio di spesa a casa nei comuni limitrofi. In breve tempo ha aggiunto al proprio parco di prodotti specifici per feste e cerimonie, 200 generi di prima necessità, consegnandoli comodamente nelle case delle persone in difficoltà.

L'investimento dell'azienda in tecnologie per aumentare qualità ed efficienza è testimoniato dalle certificazioni di enti nazionali e internazionali.

Da vent'anni i processi aziendali sono certificati secondo lo standard ISO 9001, la norma di riferimento a livello internazionale per la creazione, implementazione e gestione di un Sistema di Gestione della Qualità che soddisfa i clienti e punta al miglioramento continuo dei processi aziendali.

Questo riconosce alla Bennati Srl di essere un'azienda strutturata per soddisfare in tempi brevi anche richieste di alti volumi. E allo stesso tempo di una consegna sempre puntuale non solo in Italia, ma in tutta Europa. I cesti natalizi possono essere spediti a singoli destinatari o direttamente alle aziende, siano essi ai diversi piani di indirizzi privati o in sedi distaccate.

La certificazione ISO14001 testimonia l'impegno dell'azienda nella riduzione dell'impatto ambientale. In questo senso la Bennati Srl è molto attenta al materiale utilizzato per realizzare le confezioni dei cesti natalizi. Continue implementazioni tecnologiche mirano a ridurre l'ingombro e l'impatto, senza rinunciare all'estetica e alla qualità. Tutti i materiali utilizzati per gli imballi sono riciclati o riciclabili, con particolare attenzione al cartone, che è certificato FSC, l'ente di tutela forestale più importante del mondo.

Dall'azienda, ai materiali di imballo, per arrivare ai prodotti, certificati dal consorzio italiano ICEA. L'Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale controlla e certifica le aziende che svolgono la propria attività nel rispetto dell'uomo e dell'ambiente, nel nome di un modello di economia sostenibile e solidale, del quale la Bennati vuole fare parte.

La tecnologia non deve sostituire i rapporti umani

I servizi dell'azienda Bennati per supportare al meglio le scelte dei propri clienti

La Bennati Srl si impegna attivamente per offire servizi ai CRAL, i circoli ricreativi assistenziali dei lavoratori. All'interno dell'azienda è stato emesso un vero e proprio decreto a riguardo.

Con gli obiettivi chiari riesce ad aggiungere una serie di attività ed eventi appositamente proposti per queste associazioni alla classica consegna di cesti e confezioni natalizie. Eventi culturali e ludici per permettere ai soci CRAL di conoscersi e alimentare i legami, condividendo esperienze e i buoni prodotti enogastronomici dell'azienda Bennati.

In più i soci CRAL hanno a disposizione convenzioni attive tutto l'anno e la possibilità, ad ogni acquisto, di accumulare punti per accedere a un catalogo premi.

Nonostante la predilezione per un approccio innovativo e tecnologico, la Bennati Srl non rinuncia al rapporto umano diretto con le persone. Una show-room da visitare e uno spaccio dove si possono rifornire direttamente sia privati che aziende, permettono a chiunque voglia di toccare con mano i suoi prodotti.

In un mondo nel quale i servizi di assistenza sono sempre più automatizzati finendo col rendere estremamente complicata la vita per il cliente, l'azienda si muove in controcorrente. Tecnologia sì, ma con il giusto impiego delle risorse umane nei punti chiave. La Bennati Srl mette a disposizione dei propri clienti una linea diretta con un consulente dedicato. In questo modo è possibile fare un'analisi personalizzata prima dell'acquisto e, allo stesso modo, essere seguiti nel post-vendita.

I cesti natalizi della azienda Bennati possono essere acquistati seguendo le proposte che si trovano sul sito, o personalizzati a seconda delle esigenze.

I prodotti spaziano dai classici panettoni, cioccolatini e spumante, a specialità provenienti da tutta Italia, ideali come omaggio per i collaboratori stranieri. Tra questi si possono trovare numerosi tipi di paste e salse, oli e altri prodotti tipici. Ma i beni più celebri e apprezzati che vanno a comporre i cesti natalizi Bennati sono la serie di salumi pregiati e la linea di vini lanciati proprio dall'azienda, denominata Le Anse.

L'impegno Bennati nel sociale

In che modo la famiglia e l'azienda Bennati si impegnano in progetti solidali.

L'azione sociale della Bennati Srl è un impegno che dura tutto l'anno e raggiunge il culmine durante la stagione pre-natalizia.

I cesti natalizi per le aziende sono il core business dell'azienda, che ha scelto di collaborare con il Banco Alimentare per rendere migliore il Natale di tante persone in difficoltà. Questa ONLUS infatti si impegna a distribuire pasti ad associazioni caritative presenti su tutto il territorio italiano, grazie alla sua rete capillare di strutture convenzionate.

Tra il 2018 e 2019 la Bennati Srl è riuscita a donare 200.000 pasti. Visto il momento particolarmente critico per tante persone, si è posta come obiettivo per il 2020 di riuscire a raggiungere questo numero in un anno soltanto. È il momento migliore per permettere a chi può, di fare qualcosa per chi vive situazioni difficili.

Fedele ai suoi valori di sostenibilità riduce lo spreco di prodotti alimentari impegnandosi tutto l'anno con le mense dell'Associazione Opera di San Francesco. La collaborazione aiuta a distribuire un pasto caldo alle persone bisognose della città di Milano.

Dall'altra parte c'è da riportare l'impegno della famiglia e dell'azienda Bennati in progetti di inclusione sociale per le persone e i ragazzi con disabilità.

In particolare, con l'Anffass Ticino, un'associazione che tutela le famiglie di persone con disabilità intellettiva e le aiuta a vivere in condizioni di pari opportunità. E tramite il progetto solidale Noiladifferenza, portato avanti in prima persona e con il quale aiuta i ragazzi disabili, assumendoli temporaneamente all'interno dell'azienda.

