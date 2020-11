'Artigiano in Fiera Live Temporary shop' sbarca nel mercato comunale di Wagner

12 novembre 2020 a

Milano, 12 nov. (Adnkronos/Labitalia) - In attesa del debutto di 'Artigiano in Fiera Live', la prima piattaforma esclusivamente dedicata agli artigiani italiani, online dal 28 novembre, Ge.Fi. Gestione Fiere Spa annuncia per il pubblico milanese l'apertura del primo Temporary Shop Artigiano in Fiera Live, all'interno dello storico mercato comunale di piazza Wagner. La scelta del mercato di Wagner è strategica, poiché si inserisce in un luogo che è il punto di riferimento per gli acquisti alimentari in una zona servita adeguatamente dal trasporto pubblico (M1 Wagner). Già presidiato da botteghe storiche milanesi, il mercato di Wagner ha un'antica tradizione e rappresenta il contesto ideale per ospitare una selezione di prodotti agroalimentari di 'Artigiano in Fiera Live'.

Il negozio è una vetrina reale solo di una piccola parte della vasta offerta di prodotti agroalimentari artigianali che saranno disponibili anche online sulla piattaforma 'Artigiano in Fiera Live', a partire dal 28 novembre: una grande opportunità di conoscenza reale e approfondita degli artigiani, attraverso racconti testuali, fotografici e video. “L'apertura del Temporary Shop di piazza Wagner - sottolinea Antonio Intiglietta, presidente di Ge.Fi. - è un'azione concreta che completa gli sforzi di Ge.Fi. per offrire una ulteriore opportunità di marketing a un gruppo di piccole aziende del network 'Artigiano in Fiera', ma soprattutto un'occasione per i milanesi per scoprire, toccare con mano e acquistare prodotti alimentari di qualità”.

“Siamo felici che la sperimentazione di questo nuovo format dell''Artigiano in Fiera Live' - spiega l'assessora alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive e Commercio del Comune di Milano, Cristina Tajani - abbia visto la sua genesi proprio nel mercato comunale coperto di Wagner, segno che il lungo lavoro fatto dall'amministrazione per riqualificare a valorizzare la rete dei mercati comunale, da semplici strutture di vendita a luoghi di aggregazione sociale per i quartieri, si sta dimostrando efficace. Coniugare abilmente vendita online e vendita diretta a pubblico può dimostrarsi la chiave di successo per manifestazioni come questa, ma anche per realtà storiche come i mercati comunali coperti, che unendo tradizione, innovazione e socialità possono trovare una propria dimensione e identità nel panorama distributivo milanese”. Artigiano in Fiera Live Temporary Shop seguirà gli orari d'apertura del mercato comunale di piazza Wagner: ogni lunedì, dalle 8.00 alle 13.30, dal martedì al sabato, dalle 8.00 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19.30.