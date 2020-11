M5S: Gubitosa, 'onora portare idee a Stati generali per tornare primi in Italia'

12 novembre 2020 a

Roma, 12 nov. (Adnkronos) - "Ringrazio tutti gli iscritti e gli attivisti del MoVimento 5 Stelle che mi hanno conferito l'onore di portare idee e progetti condivisi ai prossimi Stati Generali. Siamo una comunità forte, fatta di persone competenti e oneste, che ha bisogno di rilanciarsi per tornare ad essere la prima forza politica in Italia". Lo dichiara Michele Gubitosa, deputato del MoVimento 5 Stelle, tra i 30 scelti dalla Rete per prendere parte al dibattito pubblico che avrà luogo domenica, 15 novembre.

"Possiamo farlo, di questo ne sono convinto. Questa è la mia linea e la porterò avanti insieme a tutti coloro che hanno lottato in questi anni per questo grande progetto. L'Italia ha bisogno di un MoVimento 5 Stelle forte per non tornare al passato e continuare a guardare con speranza al futuro", conclude.