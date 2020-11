Enasarco, convocata 23 dicembre assemblea delegati per rinnovo CdA

12 novembre 2020 a

Roma, 12 nov. (Adnkronos/Labitalia) - La commissione elettorale, eletta dall'assemblea uscente della Fondazione Enasarco ed espressione delle organizzazioni che compongono gli organi di amministrazione, ha terminato la procedura di verifica e comunicato i risultati definitivi delle elezioni per il rinnovo dell'assemblea dei delegati. Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento elettorale, il presidente del consiglio di amministrazione Gianroberto Costa ha convocato per il 23 dicembre prossimo l'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio di Amministrazione, tenuto conto dei termini regolamentari previsti per la presentazione e ammissione delle relative liste elettorali.

Considerato il perdurare dell'emergenza sanitaria a livello nazionale e locale, le prossime sessioni della neoeletta assemblea continueranno a svolgersi in modalità a distanza, nel pieno rispetto delle norme per il contenimento del contagio.

La Fondazione, nell'ambito delle misure attivate dal Consiglio di amministrazione e dall'assemblea dei delegati fin dai primi mesi dell'emergenza in corso, informa che, entro la prossima settimana, saranno redatte le graduatorie definitive relative al secondo bando quadrimestrale per le erogazioni straordinarie Covid-19. Contestualmente, si procederà con il pagamento degli importi previsti per le diverse casistiche (decesso, contagio e calo provvigioni). Per il terzo bando 2020 è previsto un importo complessivo di 4,2 milioni di euro, doppio rispetto ai due precedenti e che le domande potranno essere presentate entro il 31/12/2020.

E' stata invece inserita all'ordine del giorno della seduta consiliare del 18 novembre la tematica sollevata in questi giorni dalle organizzazioni rappresentative degli iscritti, circa l'eventuale adozione da parte della Fondazione Enasarco di ulteriori provvedimenti di sostegno alla categoria, in ragione delle difficoltà economiche derivanti dall'evolversi della crisi epidemiologica. Sarà, nell'occasione, presentata la situazione complessiva ed aggiornata di tutte le misure adottate dallo stesso Consiglio di amministrazione nel corso della pandemia.

Ecco l'elenco definitivo dei componenti dell'Assemblea dei delegati per ciascuna lista. Per gli agenti: Lista fare presto e fare bene Fiarc federagenti Cisal Anasf: Gisella Maria Facta, Manfredo Cornaro, Antonio Fricano, Alberto Palella, Giuseppe Coppola, Fabrizio Forastieri, Leonardo Fabbri, Loretto Boggian, Fabio Antonini, Matteo Rinaldi, Raffaella Corsetti, Fabrizio Quaglio, Antonio Olivieri, Martino Colella, Luigi Antonio Criscione, Osvaldo Trancalini, Rita Notarstefano, Gianfranco Giannini Guazzugli. Enasarco Libera: Giuseppe Zimmari, Raffaele Tafuro.

Enasarco del futuro – agenti: Carlo Trevisan, Elena Motti, Sergio Mercuri, Francesco Fantazzini. Filcams Cgil: Danilo Lelli; Consulenti finanziari uniti per Enasarco: Valerio Giunta; Prima gli agenti in attività finanziaria e collaboratori: Luca Matrigiani; Solo agenti in Enasarco: Giovanni Di Pietro, Marcello Gribaldo, Mirco Ceotto, Luigi de Mitri Pugno, Luigi Doppietto, Massimo Azzolini, Dario Zanatta, Emanuele Alessandrini, Mauro Ristè, Guido Romanelli, Fabrizio D'annibale, Stefano Specchia, Umberto Mirizzi.

E di seguito l'elenco definitivo dei componenti dell'assemblea dei delegati per ciascuna lista – Imprese. Artenasarco: Massimo Tamborrino; Antonio Apollonio, Giovanni Cantele; Fare presto e fare bene Confersercenti per Enasarco: Nico Gronchi, Maurizio Franceschi, Vincenzo Schiavo, Valter Giammaria, Paolo Bosi, Romualdo Nesta, Stefania Besati; Enasarco del futuro – imprese: Ciro Sinatra, Giovanna Antonella Mavellia, Francesca Di Girolamo, Luca Del Vecchio, Maurizio Ottolini; Enasarco per le pmi, Alba Settimi, Eustachio Papapietro, Giuseppe Giurato, Giandomenico Marchetti, Vito Cornacchia.