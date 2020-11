Coronavirus: Conte, 'con seconda ondata scelte difficili e sacrifici per cittadini' (2)

12 novembre 2020 a

a

a

(Adnkronos) - "La prossima Presidenza italiana del G20 metterà la salute globale in cima alla sua agenda ed è pienamente impegnata a portare avanti e supportare il lavoro fondamentale di ACT-Accelerator. Insieme alla Commissione Europea, nel 2021 l'Italia ospiterà anche un Global Health Summit, che si concentrerà sulla nostra risposta alla pandemia, sul sostegno finanziario necessario all'Accelerator' e sull'obiettivo di costruire sistemi sanitari nazionali resilienti".

"L'umanità ha bisogno di leadership e solidarietà per sconfiggere il Coronavirus - ha concluso il premier - L'Italia è pronta a contribuire a questo obiettivo comune. Insieme possiamo uscire dal 'mondo corona' e trasformarlo in un destino collettivo e migliore, per noi e per i nostri figli".