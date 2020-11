Coronavirus: Conte, 'distribuzione vaccini sia tempestiva ed equa nel mondo'

12 novembre 2020 a

Roma, 12 nov. (Adnkronos) - "Accogliamo con favore le recenti notizie provenienti dalla ricerca sui vaccini. Siamo fiduciosi che la scienza, la medicina e la tecnologia forniranno gli strumenti sanitari di cui abbiamo bisogno. È ora nostra responsabilità garantire che, una volta disponibili, saremo pronti per la loro distribuzione sicura, efficace, tempestiva ed equa in tutto il mondo. È una sfida enorme, che richiede una pianificazione molto accurata". Così il premier Giuseppe Conte, intervenendo all'evento di alto livello sull'Act-access to Covid-19 tools accelerator' nell'ambito del Paris Peace Forum.