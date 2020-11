Manovra: riunioni a Mef su bilancio, pressing per scostamento (2)

12 novembre 2020 a

a

a

(Adnkronos) - Al Tesoro anche stasera sono in corso le riunioni per trovare la quadra sui dossier sul tavolo. Scostamento a parte, a quanto apprende l'Adnkronos, il governo avrebbe comunque risorse aggiuntive da reperire sia tra le pieghe del bilancio di quest'anno, se necessario, sia dal fondo anti-Covid da 4 mld previsto in manovra.

Lo scostamento e il decreto ristori-ter potrebbero approdare in Cdm la prossima settimana per essere votati in Parlamento il 25 novembre. E su questo fronte il pressing arriva sia dai partiti della maggioranza che dell'opposizione. Giornata decisiva per la tabella di marcia anti-Covid sarà domani, quando verrà reso noto il monitoraggio sanitario.