Coronavirus: Conte, 'utilizzeremo tutte le risorse del Recovery fund'

Roma, 13 nov. (Adnkronos) - Sul Recovery Fund "utilizzeremo tutti i soldi a disposizione, i prestiti e i sussidi a fondo perduti" previsti, "intendiamo utilizzare tutte le risorse messe a disposizione dall'Europa per modernizzare il paese", dunque "digitalizzare, rendere più efficiente la Pa, investire nella transizione energetica". Quella del Recovery Fund "è l'occasione, con soldi e finanziamenti per avviare il sistema in questa direzione". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in videocollegamento all'evento 'Futura: lavoro, ambiente, innovazione', dialogando con il segretario Generale della Cgil, Maurizio Landini.

Il premier rimarca anche la necessità di coinvolgere i sindacati. "Lunedì il tavolo sarà per la legge di bilancio, ma poiché stiamo affinando il piano, ci sarà tavolo, doveroso, con le parti sociali anche sul Recovery". Quanto alla strategia da attuare, "per modernizzare il paese bisogna avere grandi progetti - dice il premier - la distribuzione a pioggia assolutamente no. Noi dobbiamo creare nuove opportunità di lavoro, non preservare solo quello che c'è".