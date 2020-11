Coronavirus: Conte, 'stop licenziamenti cintura protezione'

13 novembre 2020 a

Roma, 13 nov. (Adnkronos) - "Lo stop ai licenziamento fino a fine marzo è stato uno sforzo, impegno corale che ci garantisce uno spazio temporale, 4 mesi e mezzo, dunque una cintura di protezione per chi ha un lavoro. Ci consente di programmare meglio", tanto più che il "2021 sarà un anno importante per l'Italia intera", che, tra le altre cose, presiederà il G20. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in videocollegamento all'evento 'Futura: lavoro, ambiente, innovazione', dialogando con il segretario Generale della Cgil, Maurizio Landini.