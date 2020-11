Influenza: Sala, 'a Milano centro vaccini alla Fabbrica del Vapore'

13 novembre 2020 a

Milano, 13 nov. (Adnkronos) - Il Comune di Milano ha organizzato alla Fabbrica del Vapore, sede di mostre ed eventi culturali, un centro vaccinale per la somministrazione della vaccinazione antinfluenzale. "Al momento -ha spiegato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, dopo una visita al centro - lì vengono vaccinate donne in stato di gravidanza e persone con patologie importanti. Dalla settimana prossima partiremo con la vaccinazione ai bambini".

Per Sala "è importante questa esperienza, perché ad oggi si fanno vaccinazioni antinfluenzali, ma fra pochi mesi si faranno vaccinazioni anti-Covid. Dato che però il sistema sanitario è di responsabilità della Regione vi invito -ha detto rivolto ai cittadini in un video sulla sua pagina Facebook- anche per prenotarvi nei nostri centri, a rivolgervi al numero verde del call center regionale, 800 638 638, oppure andare sul portale prenotasalute.regione.lombardia.it".