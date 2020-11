Lombardia: interrogazione consigliere Lega per acquistare saturimetri

13 novembre 2020 a

Milano, 13 nov. (Adnkronos) - Un'interrogazione per potenziare la distribuzione dei saturimetri è stata presentata oggi al Pirellone, sede del consiglio regionale della Lombardia, dal consigliere leghista Alessandro Corbetta. “Il saturimetro - spiega Corbetta - è uno strumento a basso costo ma di grande utilità, che permette in tempi brevissimi di misurare la compromissione respiratoria nei polmoni. L'apparecchio consente al malato di poter monitorare da casa la propria situazione e questo favorisce la domiciliazione del paziente, allentando così la pressione sui nostri ospedali”.

La Regione Lombardia nel mese di marzo "ha fatto sapere di aver già acquistato e distribuito, attraverso i medici di base, circa 100mila saturimetri. E' chiaro però che è necessario implementarli per affrontare al meglio questa seconda ondata e i picchi influenzali stagionali", sottolinea ancora il leghista nella sua interrogazione rivolta alla giunta guidata da Attilio Fontana. La sua richiesta è "prevedere in tempi brevi all'acquisto e alla distribuzione di nuovi saturimetri tramite i medici di medicina generale, in modo da potenziare il monitoraggio domiciliare con particolare attenzione ai pazienti più fragili e alle aree dove il virus sta colpendo di più".