Capparelli: 'Fiorello torna su Raiplay? Il dialogo con lui è aperto e continuo'

Roma, 13 nov. (Adnkronos) - "Tutti noi abbiamo il desiderio che Fiorello torni su Raiplay. Ci siamo incontrati tante volte quest'anno. I progetti in questo momento sono fermi, perché è veramente difficile, senza la possibilità di avere il pubblico in studio, pensare e programmare con certezza le offerte che verranno, ma il dialogo con Fiorello è aperto e continuo". La direttrice del Digital Rai e di Raiplay, Elena Capparelli, replica così alla domanda dei cronisti circa la possibilità vi sia una seconda stagione di 'Viva Raiplay'. Una domanda che arriva dopo l'apertura dello showman che, durante la conferenza stampa di oggi volta a celebrare un anno di Raiplay, a proposito del programma da lui condotto 'Viva Raiplay' ha detto: "In 50 minuti c'erano circa 47 punti in scaletta. Significa che facevo dei monologhi che duravano 2 minuti mezzo. Nella mia vita non era mai successo. Su Rai1 duravano 17 minuti. Vi rendete conto? Viva Raiplay, evo dirlo, è una delle cose più interessanti della mia carriera. E speriamo di farne altre di cose, Covid permettendo, ma tanto lo sconfiggeremo".