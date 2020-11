Lombardia: terminato vertice, Santanché, 'pieno supporto a Fontana'

13 novembre 2020 a

Milano, 13 nov. (Adnkronos) - E' terminato il vertice di maggioranza e dei capigruppo in Lombardia che avrebbe dovuto decidere, secondo indiscrezioni, di un possibile 'commissariamento' dell'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera.

"E' andata molto bene. E' stato un incontro molto proficuo, un tavolo politico che abbiamo sempre tenuto in piedi. C'è pieno supporto al presidente Fontana, e ci ritroveremo a breve perché ognuno di noi vuole dare un contributo per rafforzare l'azione della giunta. Ci ritroveremo presto perché possiamo dare dei contributi nell'azione del governo", ha detto la coordinatrice per la Lombardia di Fratelli d'Italia, Daniela Santanchè, a proposito, uscendo dal vertice.

A chi gli chiedeva di Gallera, "non abbiamo parlato singolarmente di assessori, abbiamo parlato - ha spiegato - di un complesso di azioni che bisogna mette in atto, di azioni economiche". Non si sarebbe parlato di commissari per potenziare l'assessorato o di rimpasti. "Assolutamente no, fa parte di una politica che non è la nostra". Alla domanda se avessero fiducia in Gallera, "abbiamo fiducia in tutta la giunta", è la risposta della senatrice Santanchè. "Possiamo mettere a punto determinate cose, possiamo dare un'azione che sia ancora più forte e sentita da parte di tutti i cittadini lombardi. Ci rimbocchiamo le maniche e ci mettiamo a lavorare per quanto riguarda noi dei partiti".