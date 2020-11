Atlantia: no rischi liquidità, anche con rischi peggioramento stime traffico**

13 novembre 2020 a

Roma, 13 nov. (Adnkronos) - "Ragionevolmente non probabile il manifestarsi dei rischi di liquidità e finanziari di Autostrade per l'Italia e di Atlantia per i 12 mesi successivi dall'approvazione dell'informativa finanziaria al 30 settembre 2020, pur in presenza di un peggioramento delle stime sul traffico relative al riacutizzarsi della pandemia da Covid-19, tenuto conto altresì dell'accordo raggiunto da Atlantia con Partners Group A.G. per la cessione del 49% della controllata Telepass S.p.A.(1.056 milioni di euro), nonché del pagamento del saldo dividendi 2019da parte di Abertis HoldCo a beneficio di Atlantia(216 milioni di euro)". E' quanto si legge nei risultati dei primi nove mesi del gruppo Atlantia.