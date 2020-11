Alitalia: Patuanelli, 'ho incontrato Castellucci perché Atlantia era in cordata'

13 novembre 2020 a

a

a

Roma, 13 nov. (Adnkronos) - Ha incontrato lei l'ex ad di Atlantia? “Sì, abbiamo parlato di Alitalia perché Atlantia era parte della cordata che doveva rilevare Alitalia. Castellucci inoltre, interloquiva anche con Lufthansa per qualche tempo dopo la sua uscita da Atlantia. Ovviamente Castellucci non ha mai avuto da me alcun mandato né io gli ho mai proposto alcun incarico”. Lo dice, contattato telefonicamente dall'Adnkronos, il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, dopo la pubblicazione di un'intercettazione nella quale l'ex numero 1 di Atlantia, ora agli arresti domiciliari su disposizione della Procura di Genova, fa riferimento a ipotetici incontri con un ministro.