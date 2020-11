Ue, Mantovani (Manageritalia): 'Pensare di più a come trasformare risorse in opportunità'

13 novembre 2020 a

a

a

Roma, 13 nov. (Adnkronos/Labitalia) - "Si parla molo in questi giorni delle risorse che verranno dall'Unione Europea, ma spesso lo si fa in termini numerici, di cifre: noi manager, che siamo convintamente europeisti perchè sappiamo che la nostra crescita passa dalla migliore integrazione delle aziende che dirigiamo in un contesto europeo, vogliamo invece che si pensi di più a come queste risorse possono essere trasformate in opportunità vere". Così Mario Mantovani, vicepresidente di Manageritalia, ha aperto 'Dialogo sul futuro', un'intervista ad Enrico Giovannini ed Enrico Letta, nell'ambito della 95ma Assemblea nazionale di Manageritalia.

"Ci chiediamo quale sarà la governance di un complesso così articolato di progetti come quello di Next Generation Eu e quali competenze, anche manageriali, saranno coinvolte. Esistono in Italia competenze -conclude Mantovani- ma vanno orientate in un progetto di governance".