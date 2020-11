Lombardia: Pd, 'rimpasto è un teatrino, non si può andare avanti così'

13 novembre 2020 a

a

a

Milano, 13 nov. (Adnkronos) - "Quello del rimpasto in giunta regionale è diventato ormai un teatrino e il nulla di fatto era già scontato. Le fibrillazioni nella maggioranza ci sono, e sono dovute ai tanti problemi della gestione della pandemia, che stanno mostrando una Regione Lombardia per nulla eccellente e, anzi, tra le ultime della classe".

Lo dichiarano per il Pd lombardo il segretario regionale Vinicio Peluffo e il capogruppo in Regione Fabio Pizzul.

"Ma non sarà un po' di fumo sollevato con queste finte di rimpasto e di sostituzione dell'assessore Gallera a risolvere o a far dimenticare i problemi dei lombardi, dalla mancanza dei vaccini antinfluenzali alla medicina territoriale che non funziona, fino alle carenze di personale anche negli ospedali. Il problema c'è ed è nella credibilità della giunta Fontana ed è per questo che non cambiano nulla e, anzi, continuano a lodarsi per il buon lavoro fatto. È evidente che non si può andare avanti così", concludono.