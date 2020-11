Milano: droga nelle cantine e in casa, segnalata una 37enne

14 novembre 2020 a

Milano, 14 nov. (Adnkronos) - La polizia di Milano ha sequestrato circa 50 grammi di hashish in piccole dosi pronte per la vendita al minuto, due pipe da crack, materiale per il confezionamento della droga e segnalato per uso di sostanze stupefacenti una cittadina italiana di 37 anni. Gli agenti del Commissariato Greco Turro hanno individuato nel suo appartamento di Viale Sarca un nascondiglio di droga per spaccio al minuto. Dopo aver compiuto vari appostamenti, gli investigatori hanno fermato nei pressi dello stabile una donna di 37 anni che occupa l'appartamento e che ha subito dichiarato ai poliziotti di detenere solo delle "cannette".

La donna ha consegnato una dose di hashish ai poliziotti che, con l'ausilio dell'Unità Cinofila dell'Ufficio Prevenzione Generale, all'interno dell'appartamento in un cassetto della cucina hanno rinvenuto 320 euro "contaminati" da sostanza stupefacente.

Nelle cantine aperte e non assegnate dello stabile, grazie ai cani poliziotto Radaus e Kimon, sono stati trovati in alcuni copertoni di auto una busta in plastica cosparsa di chicchi di caffè con dentro 48 dosi di hashish dal peso complessivo di circa 50 grammi, delle bustine trasparenti in cellophane e due pipe ad acqua. In una seconda cantina, gli agenti hanno rinvenuto una borsa per il trasporto da alimenti con dentro due pipe da crack con del liquido. Tutto il materiale rinvenuto nelle cantine è stato sequestrato e la donna è stata segnalata in Prefettura per l'uso di sostanze stupefacenti.