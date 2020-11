Milano: pestano farmacista, arrestati tre giovani per due rapine in pochi minuti (2)

14 novembre 2020 a

(Adnkronos) - I militari sono riusciti a trovarne subito uno, dopo che si era disfatto della giacca e del coltello in cortile. Gli altri due sono stati bloccati in strada. In farmacia, i tre si erano accaniti con "inaudita violenza" e freddezza contro il farmacista, colpendolo con pugni al volto e calci ai fianchi prima di sottrargli lo smartphone e del denaro dalla cassa, per poi fuggire precipitosamente.

Il farmacista è stato trasportato dal 118 al pronto soccorso dell'Ospedale “Città Studi”, con il volto sanguinante e con contusioni multiple per le percosse subite. Al termine delle operazioni di polizia giudiziaria, i due maggiorenni sono stati portati al carcere di San Vittore, mentre il minorenne al carcere minorile di Torino. Le perquisizioni dei rapinatori hanno consentito di rinvenire la refurtiva, 150 euro oltre al cellulare del dipendente della farmacia.