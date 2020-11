Milano: pestano farmacista, arrestati tre giovani per due rapine in pochi minuti

14 novembre 2020 a

Milano, 14 nov (Adnkronos) - Tre giovani tra i 17 e i 18 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Milano dopo aver compiuto due rapine in pochi minuti, l'altra sera, di cui una particolarmente violenta, ai danni di un farmacista. In via Boscovich, i tre, originari di Pavia, hanno preso il portafoglio a un 72enne, sotto minaccia di un coltello, ma senza procuragli lesioni. Poco dopo, in via Matteucci, sono andati alla 'Farmacia Internazionale'. Qui, hanno scavalcato il bancone e hanno picchiato selvaggiamente il farmacista.

I carabinieri del Nucleo Radiomobile, dopo aver acquisito per entrambi gli episodi i primi elementi investigativi e visionato le immagini del sistema di videosorveglianza della farmacia, hanno avviato le ricerche dei tre, scovati nella notte da un'autoradio in via Ponchielli, mentre si davano alla fuga tentando di trovare rifugio in uno stabile al civico 2.