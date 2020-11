Coronavirus: ospedale Fiera Milano, 'settimana prossima 80 posti disponibili'

14 novembre 2020 a

Milano, 14 nov. (Adnkronos) - All'ospedale allestito alla Fiera di Milano alla fine della prossima settimana potrebbero essere disponibili circa 20 posti letto in più rispetto a quelli presenti ora per assistere pazienti Covid19 particolarmente gravi. Lo spiega il direttore dell'ospedale in Fiera, Nino Stocchetti, in un'intervista a Lombardia Notizie.

"La nostra disponibilità - afferma - è di una sessantina di posti letto adesso, ma contiamo di espanderla a un ritmo piuttosto rapido, per cui dovremmo avere alla fine della prossima settimana tra i 70 e gli 80, e forse più di 80 posti letto disponibili".

Questo, aggiunge, "lo interpreto come un segnale di efficienza della Fiera ma anche come un bruttissimo segnale di quanto bisogno c'è di ricoverare malati".