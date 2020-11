Pavia: furti in parcheggi supermercati, arrestato ladro seriale

14 novembre 2020 a

Milano, 14 nov. (Adnkronos) - I carabinieri di Vigevano (Pavia) hanno arrestato su ordinanza di custodia cautelare Gerry D.B, 39 anni, il quale si sarebbe reso responsabile nella zona della Lomellina di almeno 15 furti con destrezza e una rapina ai danni di donne sole all'uscita di supermercati.

L'uomo parcheggiava la sua auto, aspettava che uscisse dall'esercizio commerciale una vittima, che salisse in macchina e appoggiasse la borsa sul sedile del passeggero e a quel punto entrava in azione: apriva lo sportello portando via la borsa, quindi scappava via in auto. In un caso il furto con destrezza si è trasformato in rapina per la reazione della vittima, che ha subito lievi lesioni.

I fatti sono avvenuti a settembre e nella prima metà di ottobre nei parcheggi di alcuni supermercati a Garlasco, Vigevano, Parona, Mortara, Gropello, Dorno, San Martino Siccomario e di un centro commerciale di Abbiategrasso. Il danno economico per le vittime ammonta complessivamente a circa 3000 euro, oltre alla perdita dei documenti ed effetti personali. Per l'uomo, riconosciuto dall'auto usata per mettere a segno i furti, si sono aperte le porte del carcere.