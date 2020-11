Coronavirus: Fontana, 'ospedale in Fiera non inutile, nostro punto di forza'

14 novembre 2020 a

Milano, 14 nov. (Adnkronos) - "L'ospedale in Fiera di Milano, che mai avrei voluto costruire e utilizzare, quello ritenuto da alcuni inutile oggi è il nostro punto di forza. Grazie al personale sanitario e infermieristico di tutti gli ospedali lombardi che, mosso da spirito solidaristico, come la dottoressa Malara (l'anestesista di Codogno che scoprì il paziente 1, ndr), sono venuti a svolgere la loro missione anche lontano dalle loro équipe dimostrando come la sanità lombarda è un'unica grande squadra!". Lo scrive il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana sul suo profilo Facebook.