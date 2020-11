Coronavirus: chiede di indossare mascherina, capotreno aggredito a Milano

14 novembre 2020 a

Milano, 14 nov. (Adnkronos) - E' stato aggredito da un passeggero per avergli chiesto di indossare la mascherina. E' quanto denuncia Marco Crudo, capotreno nel trasporto regionale ferroviario lombardo, in un post su Facebook dove ricostruisce il dialogo e la vicenda che si conclude con l'identificazione del passeggero da parte della Polfer.

"In sedici anni di onorato servizio sui treni non ho mai avuto un'esperienza più frustrante e spaventosa (neanche dopo aver elevato multe da centinaia di euro). Doveva arrivare una pandemia a portare con sé questa follia generalizzata. Una follia che mi costringe tutti i giorni a fare le vasche su e giù per i corridoi del treno per ricordare a decine e decine di persone di indossare correttamente la mascherina. Decine e decine", scrive.

"Chi mangia, chi parla al telefono e se l'abbassa, chi se la tiene sotto il naso, e poi ci sono i delinquenti veri e propri, come quello che ho avuto la sfortuna di incontrare sulla mia strada oggi. E siamo in Lombardia. A Milano. Migliaia di casi al giorno. Roba che non dovrebbe girare praticamente nessuno". (segue)