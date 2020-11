Milano: morto il partigiano Angelo Bellomi

14 novembre 2020 a

Milano, 14 nov. (Adnkronos) - Il partigiano Angelo Bellomi è deceduto, dopo breve malattia, nella tarda serata di venerdì 13 novembre. Lo rende noto l'Anpi. Nato a Locate Triulzi (Milano) il 26 novembre 1925, giovanissimo operaio alla Om Fiat, fabbrica metalmeccanica di Milano, partecipa attivamente allo sciopero generale dell'1-8 marzo 1944 che paralizza il capoluogo lombardo.

La sua attività di partigiano si concentra prevalentemente a Milano, dove Angelo, come appartenente alle Sap (Squadre di azione patriottica) svolge all'interno dell'Om, "una intensa attività di sabotaggio della produzione industriale bellica". Partecipa "a numerose azioni di sabotaggio come quella allo snodo ferroviario di Locate Triulzi, utilizzato dai tedeschi per il trasporto di materiale bellico". Tra gli episodi che più raccontava c'era quello avvenuto a Milano, alla fine del 1943. "Quel giorno il tram sul quale Angelo viaggiava fu fatto fermare da militi fascisti della Legione autonoma Ettore Muti che aveva sede in via Rovello. I repubblichini sulla base di una lista di nomi tra i quali vi era quello di Angelo, avevano già cominciato a separare le persone segnalate nell'elenco dagli altri passeggeri. In quella tragica circostanza riuscì miracolosamente a fuggire".

Dopo la Liberazione, partecipa attivamente alla vita del Comune di Locate, diventando assessore alla cultura e all'edilizia per il Partito Comunista Italiano. Nella ricorrenza del 70esimo anniversario della Liberazione gli è stata conferita la medaglia e il riconoscimento di partigiano dal ministero della Difesa.