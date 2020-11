Milano: accordo con Comune, sindacati e costruttori per sicurezza M4

15 novembre 2020 a

Milano, 15 nov. (Adnkronos) - Un serie di misure straordinarie per promuovere ulteriormente la cultura della sicurezza nei cantieri di M4. È l'obiettivo di un accordo raggiunto tra Comune di Milano, società concessionaria M4 spa, consorzio dei costruttori MM4 e organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil. Lo rende noto Palazzo Marino.

"Grazie a questa intesa si vuole sperimentare un modello di gestione della sicurezza nei cantieri di M4 ispirato ai principi di partecipazione dei lavoratori, coinvolgimento e dialogo tra tutti i soggetti, promozione della cultura della sicurezza anche attraverso azioni straordinarie di formazione per accrescere e perfezionare le competenze in materia di sicurezza. In particolare, si vuole arricchire il sistema di scambio informativo tra lavoratori e aziende e monitorare i risultati delle iniziative intraprese", si sottolinea nella nota.

"Grazie all'accordo siglato oggi - spiegano gli assessori Cristina Tajani (Politiche per il Lavoro, Attività produttive e Commercio) e Marco Granelli (Mobilità e Lavori Pubblici) - vogliamo offrire un ulteriore e sempre più concreto contributo alla lotta contro gli infortuni sul lavoro, in sintonia con il percorso avviato in questi anni dall'amministrazione comunale portando i temi della sicurezza sul lavoro al centro dell'agenda del Comune grazie il dialogo continuo tra imprese e lavoratori, convinti che il confronto e la formazione siano gli strumenti prioritari e indispensabili per arrestare il triste elenco dei caduti sul lavoro e per trovare soluzioni condivise ed efficaci in termini di prevenzione degli infortuni".