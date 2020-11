Manovra: bozza, prorogato 'strade sicure', 166,7 mln in 2021 e 141,5 mln in 22

15 novembre 2020 a

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "Al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della criminalità e del terrorismo" previste dal piano 'strade sicure' "è prorogato, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego fino al 30 giugno 2021 di un contingente pari a 7.050 unità, dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 di un contingente di 6.000 unità e dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 di un contingente di 5.000 unità di personale delle Forze armate". E' quanto prevede la bozza della manovra. Pertanto, si legge ancora, "è autorizzata la spesa di 166.678.933 euro per l'anno 2021 e di 141.521.230 euro per l'anno 2022".