Milano: accordo con Comune, sindacati e costruttori per sicurezza M4 (3)

(Adnkronos) - Nel dettaglio l'accordo prevede l'istituzione di una rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza che, tra gli altri compiti, parteciperà stabilmente alle riunioni del Coordinamento sulla Sicurezza e potrà avvertire i responsabili delle aziende dei rischi individuati nei cantieri. Non solo, sarà garantito l'accesso alla documentazione e alle informazioni relativamente alle maestranze autorizzate ed impegnate nei cantieri, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali. L'intesa prevede anche l'istituzione di un 'Tavolo di monitoraggio' - al quale siederanno anche i rappresentanti dei lavoratori - che potrà attivare azioni di monitoraggio e controllo, analizzare programmi di formazione straordinaria, avvalendosi del contributo di esperti e progettare Open Day per la sicurezza.

I costruttori, guidati da Webuild, hanno implementato un programma di iniziative in tema di salute e sicurezza sul lavoro denominato 'ValYOU – Our Health and Safety Way', con la finalità di coinvolgere progressivamente tutti i manager e i lavoratori in un nuovo percorso di leadership e consapevolezza sui temi della sicurezza; Il programma comprende anche una serie di workshop e sessioni formative che ad oggi hanno coinvolto già 164 persone, tra manager, preposti e caposquadra di Metro Blu.

Le parti, con questo accordo, vogliono quindi mettere in campo strumenti aggiuntivi rispetto agli adempimenti previsti dalle norme. Non solo, il Comune e le organizzazioni sindacali richiamano in questo modo i patti e le buone pratiche già attivate in occasione di altre opere realizzate nel territorio milanese, come ad esempio i protocolli aggiuntivi siglati in occasione di Expo, quando fu sperimentata l'istituzione di una rappresentanza dei lavoratori, con funzioni propositive e di raccordo fra i lavoratori e le aziende.