Milano: Comune, al via domani lavori manutenzione viale Fulvio Testi (2)

(Adnkronos) - Con l'intervento di manutenzione, si procederà all'esecuzione di quattro nuove linee di raccolta convergenti su via Pianell, tra loro indipendenti, lungo i controviali di Fulvio Testi. Le linee verranno quindi collegate alla fognatura pubblica con interventi a cura di MM. I lavori intorno all'incrocio Testi- Pianell dureranno tra i due e i tre mesi ed è già in corso la progettazione di un intervento analogo anche per l'incrocio Testi- S. Marcellina. Si tratta di lavori che fanno parte di due appalti specifici dedicati alla tombinatura stradale per un valore di quattro milioni di euro. "Lavori necessari per affrontare le conseguenze del cambiamento climatico e migliorare la vita nei quartieri".