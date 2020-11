Milano: Comune, al via domani lavori manutenzione viale Fulvio Testi

15 novembre 2020 a

a

a

Milano, 15 nov. (Adnkronos) - Domani, lunedì 16 novembre, in viale Fulvio Testi a Milano, all'altezza dell'incrocio con via Pianell, iniziano i lavori del cantiere di manutenzione straordinaria dei tombini stradali. L'area tecnica strade del Comune in collaborazione con MM realizzerà un intervento significativo che sarà in grado di potenziare e rendere più efficiente la rete di raccolta delle acque piovane. Lo rende noto Palazzo Marino.

"Le forti piogge sempre più frequenti a causa del cambiamento climatico rendono necessario potenziare e migliorare la rete di raccolta delle acque piovane: tante volte durante le emergenze abbiamo riscontrato allagamenti non ordinari - dichiara Marco Granelli assessore ai Lavori pubblici -. Grazie al coordinamento tra gli assessorati e i settori competenti lavoriamo per dotare la città di reti sempre più adeguate, per essere pronti ad intervenire e a prevenire quanto più possibile le emergenze".