Manovra: bozza, Enac autorizzato a 378 assunzioni in biennio 2021-22

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - In arrivo 378 assunzioni nel biennio 2021-22 all'Enac. Al fine di garantire il rispetto, da parte di tutti gli operatori del sistema dell'aviazione civile, degli standard di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale, nonché di rafforzare le attività ispettiva, di certificazione e di vigilanza e controllo, si legge nella bozza della manovra, l'Enac "è autorizzato per il biennio 2021-2022, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con conseguente incremento delle relative dotazioni organiche vigenti,"10 unità di personale di livello dirigenziale non generale, 151 unità di personale appartenente alla prima qualifica professionale, 145 unità di personale appartenente al ruolo tecnico – ispettivo e 72 ispettori di volo".