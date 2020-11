Milano: spaccio di droga e rapine, nove arresti (2)

15 novembre 2020 a

(Adnkronos) - Sempre mercoledì è stato arrestato un 33enne per detenzione di sostanza stupefacente. Gli agenti hanno eseguito una perquisizione nella sua abitazione a Settimo Milanese nel corso della quale sono stati trovati, occultati in più parti della casa, oltre 1,5 chili di marijuana, 600 grammi di hashish e 50 grammi di cocaina, oltre a bilancini di precisione, macchine per il sottovuoto e materiale per il confezionamento. Pluripregiudicato e sottoposto alla misura dell'affidamento in prova, è stato associato al carcere di San Vittore e contestualmente il magistrato di Sorveglianza ha revocato l'affidamento in prova.

In piazza Napoli è stato arrestato e poi processato per direttissima un 38enne di origine gambiana. Per l'acquirente, trovata in possesso di due dosi di cocaina appena acquistata, oltre alla segnalazione alla prefettura è scattato il ritiro della patente di guida. Giovedì 12, invece, gli agenti della sesta sezione hanno arrestato un cittadino di origine tunisina per rapina e resistenza a pubblico ufficiale. All'altezza di piazzale Corvetto, si è avvicinato a un insegnante di 58 anni e, dopo averla afferrata per il collo, le ha strappato la collanina d'oro dove era attaccata anche la fede nuziale. Il marito della donna, che era in sua compagnia, lo ha inseguito. In zona erano presenti poliziotti in abiti civili i quali hanno assistito all'intera scena. Per guadagnare la fuga e sottrarsi all'arresto ha sferrato una testata a un agente il quale non ha riportato conseguenze. La collanina appena rapinata è stata restituita alla vittima. L'aggressore, trovato in possesso di un coltello a serramanico, è stato arrestato per rapina, resistenza e porto di armi e oggetti atti ad offendere.

Venerdì i poliziotti hanno arrestato un 42enne con numerosi precedenti sorpreso a spacciare: nello slip aveva quattro involucri contenenti eroina, dal peso lordo complessivo di circa 4,2 grammi. In via Marocchetti è scattato un altro arresto dopo che un uomo, impugnando un cacciavite e con il volto coperto da una mascherina chirurgica, si è diretto a passo deciso verso la cassa di una farmacia, già rapinata due volte i precedenti lunedì 9 e mercoledì 11. I poliziotti hanno evitato l'ennesima rapina e stretto le manette ai polsi del 24enne pregiudicato.